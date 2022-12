Ο Πάολο Μπανκέρο εντυπωσιάζει με το Ορλάντο και οι μέσοι όροι του είναι καλύτεροι από του ΛεΜπρόν Τζείμς σαν rookie.

Ο rookie των Μάτζικ είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του μέχρι τώρα και παλεύει για το βραβείο του rookie of the season μαζί με τον Μπένεντικτ Μάθουριν. Ο Πάολο Μπανκέρο μετρά φέτος 21.8 πόντους, 6.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με 45% εντός παιδιάς, 31% τρίποντα και 76% βολές. Αυτοί οι αριθμοί είναι καλύτεροι από εκείνους του ΛεΜπρόν Τζέιμς σαν rookie στο Κλίβελαντ. Τότε ο Βασιλιάς μέτρησε 20.9 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 42% εντός παιδιάς, 29% τρίποντα και 75% βολές.

Σε όλα καλύτερος ο rookie των Μάτζικ. Για την ιστορία οι Καβς την rookie season του ΛεΜπρόν δεν είχαν προκριθει στα playoffs, με τον Τζέιμς να αναδεικνύεται rookie της σεζόν. Από την άλλη οι Μάτζικ φέτος έχουν 12 νίκες και 21 ήττες απέχοντας πολύ από τις θέσεις του play-in.

