To No.1 του draft, Πάολο Μπανκέρο έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στους Μάτζικ, δικαιώνοντας τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομα του.

Οι Μάτζικ επέλεξαν στο Νο.1 του draft τον Πάολο Μπανκέρο και έχοντας δει τις εμφανίσεις του στο ξεκίνημα του ΝΒΑ, σίγουρα θα αισθάνονται δικαιωμένοι. Ο ψηλός του Ορλάντο κάνει μια ιστορική... εκκίνηση στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, αφού μετά την αναμέτρηση κόντρα στους Καβς, έγινε ο έβδομος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 20+ πόντους στα πρώτα πέντε ματς του στο ΝΒΑ.

Με τους Πίστονς σταμάτησε στους 27 πόντους, ενώ κόντρα στους Χοκς είχε 20. Απέναντι στη Βοστώνη είχε 23 και κόντρα στους Νικς 21. Για να έρθει το ματς με το Κλίβελαντ και να κάνει career high με 29 πόντους. Ο Μπανκέρο νιώθει καλά, παλεύει με όλες του τις δυνάμεις, ωστόσο οι εμφανίσεις του δεν μπορούν να εξασφαλίσουν νίκες στο Ορλάντο, το οποίο βρίσκεται στο 0-5.

Ακόμα και έτσι όμως, αν ασχοληθούμε μόνο με εκείνον και όχι με τους συμπαίκτες του, ο Πάολο δείχνει την ποιότητα του και δικαιώνει το hype που υπάρχει γύρω από το όνομα του για την ποικιλία που έχει στο επιθετικό τομέα και την ευκολία με την οποία βάζει τη μπάλα στο καλάθι.

Paolo Banchero has had a HISTORIC start to his career, becoming the 7th player in NBA history to score 20+ PTS in his first five games.



Future superstar? 🤔⭐️ pic.twitter.com/9yMpyu9wy7