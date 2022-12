Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πραγματοποιεί τη σεζόν της ζωής του και αυτό φαίνεται στα... θρίλερ.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ αποτελεί έναν από τους πιο... καυτούς παίκτες του ΝΒΑ φέτος και θα ήταν άδικο να μην τον δούμε στο All Star Game αν συνεχίσε με αυτό τον τρόπο. Ο ηγέτης της Οκλάχομα μετρά 31.3 πόντους, 5.8 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Όμως εκεί που θα πρέπει να σταθούμε είναι στις αποφάσεις του στις οριακές καταστάσεις, όταν η μπάλα ζυγίζει... τόνους. Και στα δύσκολα ο Σάι είναι ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος. Έχει πετύχει ήδη πέντε σουτ για την ισοφάριση ή το προσπέρασμα στο τελευταίο δευτερόλεπτο των ματς. Αυτή η επίδοση είναι και η κορυφαία για τη λίγκα τα τελευταία εννιά χρόνια. Και το... τρελό είναι ότι έχει παίξει μολις 28 ματς φέτος και τα πέντε εξ αυτών έχει... μιλήσει στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Τελευταίο του θύμα ήταν το Πόρτλαντ που έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο στην τελευταία φάση, αφού ήξερε καλά τι εστί SIG.

Δείτε και το τελευταίο του καλάθι νίκης κόντρα στους Μπλέιζερς

Shai Gilgeous-Alexander has already made 5 shots to tie or take the lead in the final second of the game.



That’s more than anyone has managed within a single season over the last 10 years.



AND he's only 28 games into the season! 🤯 pic.twitter.com/4Rx7gRagSJ