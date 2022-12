Απολαυστικό Shaqtin A Fool με Λέικερς, Καρούζο και Ντρέιμοντ Γκριν (vid)

Σε... Χριστουγεννιάτικο mood κινήθηκε το Shaqtin A Fool όπου το ένα blooper διαδέχθηκε το άλλο. Πάντα με τις πινελιές του Σακίλ Ο' Νιλ.

Άκρως απολαυστικό ήταν για μια ακόμη φορά το Shaqtin A Fool του ΤΝΤ όπου ο Σακίλ παρουσίασε μερικές από τις καλύτερες γκάφες για την εβδομάδα που μας πέρασε στο ΝΒΑ.

Δείτε τον Άλεξ Καρούζο να γλιστράει και ο Ο' Νιλ να του... φοράει παγοπέδιλα, την πάσα στο πουθενά του Ντρέιμοντ Γκριν, το αποκρουστικό μπάσκετ στο ματς Τζαζ-Πέλικανς, όπως επίσης και τα... πέναλτι που έχαναν οι παίκτες των Λος Άντζελες Λέικερς.

Και εδώ υπήρχε η παρέμβαση του Σακίλ Ο' Νιλ ο οποίος έβαλε στο... κόλπο τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

"Fa la la la la, this pass was bad." 🤣



The Christmas edition of #Shaqtin was chaotic 🎄 pic.twitter.com/Y9qgYJ5rdQ