Οι διαμαρτυρίες του Λούκα Ντόντσιτς δεν του βγήκαν σε καλό και η αποβολή του από το παιχνίδι με τους Τίμπεργουλβς... έβγαλε από τα ρούχα του τον Κιντ για τις αποφάσεις των διαιτητών.

Μία απόφαση των διαιτητών να αποβάλλουν με τεχνική ποινή τον Λούκα Ντόντσιτς έφερε απίστευτα νεύρα στο παιχνίδι των Ντάλας Μάβερικς απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Σλοβένος διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ που δεν του σφυρίχτηκε και ο Ρόντεϊ Μοτ τον χρέωσε με διπλή τεχνική ποινή, δείχνοντάς του τον δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Ο Τζέισον Κιντ δεν έμεινε άπραγος και επιτέθηκε φραστικά στους διαιτητές, φτάνοντας στην άλλη άκρη του γηπέδου για να λάβει το δικό του «Τ», με τον Ντόντσιτς να κοιτάζει έχοντας απορία για το τι ακριβώς δόθηκε στη συγκεκριμένη φάση.

Luka was ejected in the third quarter after receiving his second tech vs. the Wolves. pic.twitter.com/cMnI5UqpmF