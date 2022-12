Ο Σακίλ Ο'Νίλ ετοιμάζεται να γλεντήσει τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν νόμιζε πως ήταν κάποιος συμπαίκτης του στη γωνία για ο τρίποντο και πάσαρε στο... πουθενά. Για την ακρίβεια η μπάλα πήγε συστημένη στον Νικ Νερς που καθόταν στον πάγκο των Ράπτορς.

Σίγουρα πάντως αυτή η πάσα δεν θα μείνει έτσι από τον Σακίλ Ο'Νίλ που θα τρολάρει τον φόργουορντ των Γουόριορς στο επόμενο Shaqtin' a fool.

Δείτε τι έκανε

Draymond thought someone was there 😅 pic.twitter.com/a5RPZrTJ0x