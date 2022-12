To ΝΒΑ τιμώρησε με 25 χιλιάδες δολάρια τον Αλ Χόρφορντ για την αντικανονική του κίνηση στον Μόριτζ Βάγκνερ στο ματς των Σέλτικς με τον Μάτζικ.

Οι Σέλτικς φιλοξένησαν τους Μάτζικ στην έδρα τους σε μία από τις υποχρεώσεις τους για το ΝΒΑ και πέρα από την ευκαιρία της νίκης που χάθηκε, ο Αλ Χόρφορντ καλείται να καλύψει το ποσό των 25 χιλιάδων δολαρίων.

Ο λόγος; Το χτύπημα... κάτω από τη ζώνη που έκανε στον Μόριτζ Βάγκερ. Η λίγκα εξέτασε την αντικανονική κίνηση του βετεράνου σέντερ και εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την τιμωρία του.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως το πρόστιμο αυτό έρχεται για «αχρείαστη και εκτεταμένη επαφή με το κάτω μέρος του σώματος» του αντιπάλου του.

The following has been announced by the NBA: pic.twitter.com/WwLIQfh3T7