Ο Αλ Χόρφορντ προέβη σε μια απερίσκεπτη ενέργεια και αποβλήθηκε κόντρα στο Ορλάντο.

Οι Μάτζικ άλωσαν στη Βοστώνη σε ένα μεγάλο διπλό. Το ματς είχε ένταση και σε μία από αυτές τις φάσεις, ο Χόρφορντ έριξε αγκωνιά στα γεννητικά όργανα του Μο Βάγκνερ και όπως ήταν φυσικό αποβλήθηκε από την αναμέτρηση.

Δείτε τη φάση και την αγκωνιά του ψηλού της Βοστώνης

Al Horford got ejected for elbowing Moe Wagner below the belt 😳 pic.twitter.com/cLZOcmVFbB