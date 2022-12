Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να ενισχύσει τους Μπακς στη νίκη επί των Τζαζ όμως έδωσε το σύνθημα ενόψει των πέντε σερί εκτός έδρας αγώνων σε Νέα Ορλεάνη, Κλίβελαντ, Μπρούκλιν, Βοστόνη και Σικάγο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απώλεια της τελευταίας στιγμής για τους Μπακς αφού τέθηκε νοκ άουτ λίγο πριν από το ματς κόντρα στους Τζαζ με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ δεν είχε στη διάθεσή του ούτε τους Κρις Μίντλετον και Τζο Ίνγκλις, ωστόσο τα «Ελάφια» πήραν εύκολη νίκη στο Fiserv Forum με σκορ 123-97, έχοντας ως starter τον Μπόμπι Πόρτις αντί του Greek Freak.

Έτσι τα «Ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 21-8 και βρίσκονται σε απόσταση μιας νίκης από τους Σέλτικς που φιγουράρουν στην κορυφή της κατάταξης στην Ανατολή.

Πλέον ακολουθούν τα εκτός έδρας ματς με Πέλικανς, Καβαλίερς, Νετς, Σέλτικς και Μπουλς ενώ ο Αντετοκούνμπο έγραψε στο Twitter: «Μεγάλη νίκη! Να συνεχίσουμε έτσι την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας».

Παρεμπιπτόντως, το ματς με τους Τζαζ ήταν το πέμπτο που δεν αγωνίστηκε φέτος ο Giannis, έχοντας 30.6 πόντους, 11.1 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ μ.ό. σε 24 συμμετοχές.



Great win!! Let's keep it going next week on the road 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/IlBMkIW1jo