O Tάιλερ Χίρο έχει μπει σε... beast mode τα τελευταία 24ώρα και κουβαλά τους Χιτ.

Οι Χιτ ξεκίνησαν τη σεζόν με φιλοδοξίες, όμως σε κανένα σημείο δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν την απόδοση τους και να χτίσουν ένα σερί νικών, ικανό να τους ανεβάσει αρκετά στη βαθμολογία.

Και έρχεται ο φοβερός Χίρο των τελευταίων δύο ματς για να τους... ξυπνήσει, παίζοντας σαν τρελαμένος και γράφοντας απίθανα νούμερα. Οι Χιτ νίκησαν δύσκολα τους Ρόκετς σε ένα ματς που ο γκαρντ τους έκανε ρεκόρ καριέρας με 41 πόντους, ενώ πέτυχε και 10 τρίποντα. Και στη δύσκολη νίκη με την Οκλαχόμα ήταν ο άνθρωπος του ματς με 35 πόντους και 9 τρίποντα.

Συνολικά έχει 19 τρίποντα σε δύο ματς και αυτή είναι η κορυφαία επίδοση στην ιστορία των Χιτ σε αυτό το διάστημα. Και φανταστείτε πως στο Μαϊάμι έχει περάσει στο παρελθόν ο δεύτερος καλύτερος σουτέρ της ιστορίας, ο απίθανος Ρέι Άλεν.

Το Μαϊάμι τα τελευταία χρόνια είναι στη διεκδίκηση του τίτλου και αυτή η άνοδος του Χίρο θα τους βοηθήσει πολύ. Οι Χιτ στηρίζουν πολλά στην τρίαδα Μπάτλερ-Αντεμπάγιο-Χιρο και η απόδοση τους θα κρίνει πολλά για τη σεζόν της ομάδας του Σποέλστρα.

Tyler Herro has been on a heater.



In addition to a career-high 41 points tonight, Herro has made 19 three-point FG over his last two games, the most in a 2-game span in Heat franchise history. pic.twitter.com/LoJph6wzsL