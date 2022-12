Ο Σερζ Ιμπάκα δεν μπορεί να κάνει μακριά από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ζήτησε από τον καλεσμένο του Τζρου Χόλιντεϊ να επικοινωνήσει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μόνο που ο Giannis είχε πέσει για ύπνο. Και ο Ιμπάκα τα.. άκουσε για τα καλά!

Ο Σερζ Ιμπάκα συνεχίσει την εκπομπή μαγειρικής και μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε καλεσμένο τον Τζρου Χόλιντεϊ. Ο γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις με το... δέλεαρ στο τραπέζι να είναι τσάι από γρύλους!

Ο Ιμπάκα ζήτησε από τον Χόλιντεϊ να τηλεφωνήσει στον Αντετοκούνμπο. Αν απαντούσε, τότε ο Κονγκολέζος θα έπινε το τσάι. Αν όχι, ήταν σειρά του Χόλιντεϊ. Μόνο που ο Giannis απάντησε. Έστω και με τη δεύτερη. Και όσα είπε ήταν ξεκαρδιστικά, αφού όπως αποδείχτηκε είχε μόλις πέσει για ύπνο και η ιδέα του Ιμπάκα τον ξύπνησε!

«Δεν είσαι σεφ, δεν είσαι καλλιτέχνης. Δεν πίνω ξανά αυτά τα σκ@τ@. Είναι ένας ρολίστας, ένας ριμπάουντερ και αυτός που κάνει σκριν. Αυτό είσαι. Γεια», είπε ο Αντετοκούνμπο, μόλις ο Χόλιντεϊ του έδειξε το τσάι με τους γρύλους.

"You're not a chef! You're not an artist! You're a role player and a rebounder and screen setter! That's what you are! Bye!"



