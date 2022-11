Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καλεσμένος στην εκπομπή "How hungry are you?" και έδειξε να... βασανίζεται από τις δοκιμασίες του συμπαίκτη του στους Μπακς. Η "ελληνική" προτροπή του Ιμπάκα.

Η πρεμιέρα της 5ης σεζόν της εκπομπής του Σερζ Ιμπάκα "How hungry are you?" είναι πλέον στον αέρα! Καλεσμένος ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς και συμπαίκτης του, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι δυο τους κάθονται στο τραπέζι και ο Ιμπάκα ως "οικοδεσπότης" προσφέρει διάφορα καλούδια στον Greek Freak, τα οποία και μόνο στην ιδέα μόνο ευχάριστα δεν μπορούν να φανούν. Πάντως το αποτέλεσμα της εκπομπής είναι ξεκαρδιστικό.

Το μενού έκλεισε με γλώσσα αρνιού... Κάτι που έκανε το Giannis να αρνηθεί αρκετές φορές έστω και μία μπουκιά προτού μάθει ακόμη και τις διατροφικές συνήθειες του αρνιού. Μέχρι που ο Ιμπάκα τον προέτρεψε με τον απλό... ελληνικό τρόπο «Φάε μ@@ακα, πρέπει να δοκιμάσεις».

Δείτε το στο 3:30 του βίντεο: