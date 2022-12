Περιζήτητος είναι ο Τζον Κόλινς, αφού τέσσερις ομάδες του ΝΒΑ τον θέλουν με ανταλλαγή.

«Πουλάει» πολύ το όνομα του Τζον Κόλινς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, για τον power forward των Χοκς έχουν δείξει ενδιαφέρον για ανταλλαγή τέσσερις ομάδες του ΝΒΑ. Ο λόγος για τους Νετς, τους Τζαζ, τους Γουίζαρντς και τους Μάβερικς.

Ο Κόλινς έχει εμπλακεί σε πολλά σενάρια τα τελευταία χρόνια, ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις έχει παραμείνει στην Ατλάντα. Tη σεζόν που διανύουμε έχει παίξει σε 22 ματς (όλα ως βασικός) με τη φανέλα των... γερακιών και μετρά 12.3 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1.4 μπλοκ κατά μέσο όρο.

Πίσω από τον Κόλινς στην... ιεραρχία των power forwards, υπάρχει ο Τζέιλεν Τζόνσον που ωστόσο δεν έχει πάρει πολλές ευκαιρίες, ενώ υπό προϋποθέσεις την θέση μπορεί να καλύψει και ο βασικός small forward της ομάδας, ΝτεΆντρε Χάντερ.

The Nets, Jazz, Wizards and Mavericks have all shown interest in trading for John Collins, per @ShamsCharania pic.twitter.com/lL6Xee8SNv