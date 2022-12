Ο χωρισμός της Nike με τον Καϊρί Ίρβινγκ φαίνεται πως έχει ακόμα αρκετά... επεισόδια, με τον δεύτερο να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ πραγματοποίησε άλλη μία πολύ καλή εμφάνιση στη νίκη των Νετς επί των Χόρνετς, με τη βραδιά όμως να σημαδεύεται από τα... μηνύματά του.

Είναι άλλωστε γνωστή η είδηση πως ο Ίρβινγκ και η Nike δεν είναι πλέον μαζί, κάτι που έχει να κάνει εν πολλοίς με την αρνητική δημοσιότητα που έφερε η ταινία η οποία πόσταρε και περιείχε αντισημιτικά μηνύματα.

Ο Uncle Drew δεν είναι πλέον σε συνεργασία με την εταιρεία και ο Μοράντ πήρε τη θέση του, με τα παπούτσια του όμως να έχουν το δικό τους μήνυμα. «Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ελεύθερος» έγραφε στη μία πλευρά, ενώ από την άλλη σημειώνει το σημείο που μπαίνει κάποιο logo, αντικαθιστώντας δηλαδή αυτό της Nike.

Τα μηνύματα του Ίρβινγκ προς τη Nike

Kyrie Irving covered up the Swoosh on his Nike Kyrie 3 with some messages following his official split with the company.



Irving is a sneaker free agent pic.twitter.com/xyKS4qN1qd