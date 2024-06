Οι Νιου Γιορκ Νικς φαίνεται πως έκαναν μία σπουδαία κίνηση, αποκτώντας τον Μάικαλ Μπρίτζες σε ανταλλαγή με τους Μπρούκλιν Νετς.

Σε μία πολύ μεγάλη προσθήκη προχώρησαν οι Νιου Γιορκ Νικς καθώς όπως μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, έκαναν δικό τους πλέον τον Μάικαλ Μπρίτζες, μέσα από trade μαζί με τους Μπρούκλιν Νετς.

Πιο συγκεκριμένα, οι Νικς έδωσαν τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μαζί με 4 unprotecred picks πρώτου γύρου, 1 protected πρώτου γύρου (2025) και ένα unprotected swap στο draft του 2028.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 27χρονος περιφερειακός (1,98 μ.) είχε κατά μέσο όρο από 19λ,6 πόντους με 4,5 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ σε 34,8 λεπτά συμμετοχής. Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τους Φοίνιξ Σανς.

