O Kίλιαν Χέις βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού οι Νετς του έδωσαν την ευκαιρία.

Θα συνεχίσει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ο Κίλιαν Χέις. Ο Γάλλος γκαρντ πήρε μονοετές συμβόλαιο από τους Νετς και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Μπρούκλιν.

Ήρθε με πολύ hype στο ΝΒΑ και τους Πίστονς που τον επέλεξαν στο Νο.7 του draft του 2020, αλλά δεν είχε την προσδοκώμενη εξέλιξη στο Ντιτρόιτ. Ο Γάλλος πάτησε παρκιέ σε 42 ματς τη σεζόν που πέρασε στο Ντιτρόιτ και είχε 6.9 πόντους, 4.9 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Νούμερα που δεν ήταν αρκετά για να τον κρατήσουν στους Πίστονς και τώρα θα κληθεί να αποδώσει καλύτερα σε ένα νέο περιβάλλον στη λίγκα.

Former No. 7 pick Killian Hayes has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hayes will have a chance to compete for a roster spot with Nets. pic.twitter.com/69N6rxGRKx