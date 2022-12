Ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν συνεχίζει τη συνεργασία του με τη Nike και ο Τζα Μοράντ θα πάρει τη θέση του.

Oι τίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία της Nike με τον Κάιρι Ίρβινγκ. Τα αντισημιτικά μηνύματα που είχε ανεβάσω στο twitter του έπαιξαν τον ρόλο τους και δεν τον έσωσε ούτε η συγγνώμη που ζήτησε .

Πλέον στη διάσημη αθλητική εταιρεία αλλάζουν σελίδα και για αυτό τον λόγο βρήκαν και τον αντικαταστάτη στο πρόσωπο του σταρ των Γκρίζλις, Τζα Μοράντ. Μάλιστα ο ηγέτης του Μέμφις θα έχει και το δικό του signature shoe, δείχνοντας πως εκτοξεύεται και στον εμπορικό τομέα με τη συνεργασία του με τη Nike.

Μένει να δούμε που θα καταλήξει ο Uncle Drew που είχε ένα από τα πιο πετυχημένα signature shoe της ιστορίας, όμως πλέον είναι free agent στον τομέα αυτό.

Memphis Grizzlies All-NBA star Ja Morant is in line to receive a new signature shoe at Nike in the near future, industry sources tell @TheAthletic @Stadium. The parties have been working on this for several months. https://t.co/RzKf9JEIf1