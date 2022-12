Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε στα χέρια του το προσωπικό του... bobblehead, από το οποίο ακούγονται τα ανέκδοτά του και η αντίδρασή του ήταν επική!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... συνάντησε τον Giannis και τα ανέκδοτά του σε bobblehead. Οι Μιλγουόκι Μπακς έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ο σταρ της ομάδας είδε για πρώτη φορά την νέα «εφεύρεση» με το πρόσωπό του.

Ο Greek Freak είναι γνωστός πλέον στο ευρύτερο κοινό για τα αστεία του και οι πρώτοι 10.000 φίλαθλοι που θα φτάσουν στο Fiserv Forum για την αναμέτρηση με τους Κινγκς θα έχουν τη δυνατότητα να τα ακούν... στο repeat αφού θα κερδίσουν τη συγκεκριμένη μινιατούρα.

Πάντως η αντίδραση του Αντετοκούνμπο μίλησε από μόνη της.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσαν οι Μπακς:

Giannis 🤝 Giannis Dad Joke bobblehead!! 🤣



First 10,000 fans will receive one at Wednesday's game: https://t.co/daITjzHbds pic.twitter.com/qh6u9SVq3p