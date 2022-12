Ένα πρόστιμο φαίνεται πως εξελίσσεται σε προσφορά για φιλανθρωπικό σκοπό, αφού ο φίλαθλος που αντάλλαξε κουβέντες με τον Ντρέιμοντ Γκριν «ματσάρει» το ποσό για έναν οργανισμό της επιλογής του.

Ο απόηχος του παιχνιδιού ανάμεσα στους Ντάλας Μάβερικς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς φαίνεται πως αλλάζει συνεχώς «σενάρια». Πέρα από τη νίκη των «πολεμιστών», το ΝΒΑ επέβαλε πρόστιμο στον Ντρέιμοντ Γκριν για «χρήση άσεμνης γλώσσας» που έκανε σε φίλο των γηπεδούχων με τον βετεράνο φόργουορντ να καλείται να καλύψει το ποσό των 25.000 δολαρίων.

"Enjoy the f***** game, shut up." Draymond Green has been fined $25,000 for "directing obscene language to a fan" Joe Dumars has announced. pic.twitter.com/WiVkj1p2cM

Και εδώ είναι που έρχεται η απίστευτη τροπή. Ο φίλαθλος των Μάβερικς, ο οποίος ενεπλάκη στο περιστατικό με τον Γκριν, φρόντισε να προβεί σε μία αξιέπαινη κίνηση. Παραδεχόμενος πως έχει μερίδιο ευθύνης σε ό,τι εξελίχθηκε την ώρα του αγώνα θέλησε να... ξεπληρώσει το αντίστοιχο ποσό για φιλανθρωπικό σκοπό.

Μέσω του Twitter του, λοιπόν, κάλεσε τον Γκριν να επιλέξει τον οργανισμό που θα κάνει ο ίδιος τη δωρεά «ματσάροντας» τα 25.000 δολάρια, ειδάλλως τα χρήματα θα δοθούν στο NBA Cares που εξυπηρετεί κοινό σκοπό.

@Money23Green I’m the guy you yelled at. Shouldn’t be like that, we were just having fun.



I’ll match the $25k to your favorite charity, or @nbacares, your call lmk! 🙏🏽 https://t.co/EdAUH3h51z