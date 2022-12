Ο Ζάιον Γουίλιαμσον πήγε για λόμπα-ασίστ σε συμπαίκτη του αλλά τα έκανε μούσκεμα

Όταν ο Ζάιον Γουίλιαμσον πατάει το... γκάζι και παίρνει φόρα, ξέρεις πως θα απολαύσεις εντυπωσιακό κάρφωμα. Πάντως στον τομέα της πάσας θέλει δουλίτσα όπως έδειξε κόντρα στους Ράπτορς και λογικά θα μπει στο Shaqtin' a fool και ο Σακίλ Ο΄Νίλ θα τον... γλεντήσει. Ο σταρ των Πέλικανς έφυγε στον αιφνιδιασμό και επιχείρησε για alley oop με τον Μέρφι, ωστόσο η πάσα του ήταν κάκιστη και βρήκε στο ταμπλό. Ο ίδιος πάντως το διασκέδασε.

Zion isn't the best at throwing lobs 😅 @shaqtin pic.twitter.com/SPxOfY1RGh