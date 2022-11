O Γκρέισον Άλεν ξεκίνησε με 7/7 τρίποντα απέναντι στους Μάβερικς σε μια ιστορική... εκκίνηση.

Οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν των Μάβερικς σε μια βραδιά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε με 30άρα και double double, οδηγώντας τα ελάφια στη νίκη. Πάντως μεγάλο ματς έκανε και ο Γκρέισον Άλεν με 25 πόντους και 7/8 τρίποντα.

Μάλιστα ο Άλεν ξεκίνησε την αναμέτρηση, έχοντας 7/7 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό είναι και το καλύτερο σερί τριπόντων δίχως άστοχο σε ένα ημίχρονο την τελευταία 25ετία. Επιπλέον τα 7 εύστοχα τρίποντα του είναι και ρεκόρ καριέρας. Ο Άλεν δίνει σημαντικές λύσεις στον Μάικ Μπουντενχόλζερ σε μια περίοδο που το Μιλγουόκι δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κρις Μίντλετον που είναι τραυματίας και δεν έχει αγωνιστεί λεπτό φέτος.

Grayson Allen shooting 7-7 from 3-pt range in the 1st half is tied for the most 3-pointers made in a half without a miss over the last 25 seasons.



His 7 3-pointers also ties a career-high in a single game. https://t.co/3llUb1zvLf