Ο Πάτρικ Μπέβερλι τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 3 ματς για τα όσα έκανε στο ματς των Σανς με τους Λέικερς

Η σύρραξη που προκάλεσε ο Πάτρικ Μπέβερλι στο ματς των Σανς με τους Λέικερς δεν έμεινε ατιμώρητη. Ο Ντέβιν Μπούκερ χρεώθηκε με φάουλ για την άμυνά του στον Όστιν Ριβς και καθώς ο παίκτης του Λος Άντζελες βρισκόταν στο παρκέ, ο ΝτιΆντρε Έιτον στάθηκε από πάνω του κοιτάζοντάς τον. Αυτό τρέλανε τον Πάτρικ Μπέβερλι που.. κατεδάφισε τον σέντερ των Σανς ξεκινώντας σύρραξη.

Για αυτά που έκανε ο γκαρν των Λέικερς κόντρα στο Φοίνιξ, το ΝΒΑ τον τιμώρησε με αποκλέισμό 3 ματς. Μένει να δούμε αν θα ηρεμήσει ο πάντα σκληρός και... τρελαμένος Μπέβερλι που πάντα ανέβαζει την... ένταση στα παιχνίδια.

Patrick Beverley shoves Deandre Ayton after he is seen standing over Austin Reaves 🤯pic.twitter.com/lnn8v6QDE4