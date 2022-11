Ο Ντέβιν Μπούκερ κατηγόρησε τον Πάτρικ Μπέβερλι πως σπρώχνει πισώπλατα, αλλά και ο σταρ των Σανς δεν είναι.. Άγιος.

Ένταση είχαμε στην τέταρτη περίοδος των Σανς με τους Λέικερς η οποία σημαδεύτηκε από τη σύρραξη και των 10 παικτών όταν ο Πάτρικ Μπέβερλι σώριασε τον ΝτιΆντρε Έιτον στο παρκέ με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο παίκτης των Λέικερς δεν άφησε τον Έιτον να την... πει στον Ριβς και τον έσπρωξε, κάτι που δεν άρεσε στον Ντέβιν Μπούκερ που... έκραξε τον Πατ.

«Ο Πατ πρέπει να σταματήσει να σπρώχνει τον κόσμο πισώπλατα», ήταν τα λόγια του. Βέβαια ο ηγέτης του Φοίνιξ δεν είναι και κανένας αθώος. Και ο Μπούκερ έχει σπρωξει πονηρά αντίπαλο του και μάλιστα κόντρα στους Λέικερς. Την ώρα που ο Σρέντερ πήγαινε για το lay up, ο Μπούκερ τον έσπρωξε από πίσω, την ώρα που βρισκόταν στον αέρα και θα μπορούσε να τραυματιστεί.

"Pat needs to stop pushing people in the back. Push them in the chest. That's all I got to say."



- Devin Booker



(h/t @_Talkin_NBA)



pic.twitter.com/TGdO1hzSYa