Ο Τζοέλ Εμπιντ τέθηκε εκτός δράσης για τους προσεχείς back-to-back αγώνες των Σίξερς με τους Νετς και τους Χόρνετς λόγω τραυματισμού στο αριστερό πόδι.

Οι Σίξερς είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα δίχως τον Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος τέθηκε εκτός δράσης για τουλάχιστον δυο αγώνες με τραυματισμό στο αριστερό πόδι.

Αυτό σημαίνει ότι ο Εμπίντ θα απουσιάσει από τους back-to-back αγώνες της Φιλαντέλφια με τους Νετς και τους Χόρνετς. Φέτος μετράει 32.3 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ μ.ό. σε 12 συμμετοχές με τους Σίξερς που έχουν ρεκόρ 8-8.



