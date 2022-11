O Koυμίνγκα κάρφωσε εντυπωσιακά κόντρα στους Ρόκετς και τρέλανε τον Κάρι.

Οι Γουόριορς επικράτησαν των Ρόκετς σε ένα ματς που ο Κλέι Τόμπσον είχε 41 πόντους και 10 τρίποντα. Σε μια απίθανη φάση, ο Κουμίνγκα απογειώθηκε για ένα τρελό φόλοου κάρφωμα. Αυτή η πτήση τρέλανε και τον Στεφ Κάρι που βρισκόταν στον πάγκο τη στιγμή αυτή και έπεσε από την καρέκλα του.

Δείτε τη φάση

Steph fell out of his chair after that dunk 🤣



(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/RzNSV2bTIY