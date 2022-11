Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κάνει αδιανόητα πράγματα φέτος και το Gazzetta στέκεται στον παίκτη που έχει αλλάξει το status του στο ΝΒΑ.

Οι Θάντερ έχουν ξεκινήσει με ρεκόρ 7-8 φέτος και κανείς δεν θα ασχολιόταν μαζί τους, παρόλο που πραγματοποιούν καλές εμφανίσεις, αν δεν υπήρχε ένα παιδί που τα έχει... δαιλύσει όλα φέτος στο πέρασμα του. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 42 πόντους μαζί και το τρίποντο που έδωσε τη νίκη στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (7-8) στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ (121-120), δείχνοντας πως φέτος είναι η χρονιά του.

Το Gazzetta στέκεται στον αστέρα της Οκλαχόμα που έχει νούμερα ΜVP, φέρεται σαν ηγέτης πάνω στο παρκέ και έχει ανέβει επίπεδο στην ιεραρχία του ΝΒΑ.

Τα νούμερα του Σάι μέσα στη σεζόν είναι εκπληκτικά. Ο Καναδός γκαρντ μετρά μέχρι στιγμής 32.3 πόντους, 5.9 ασίστ, 4.5 ριμπάουντ και 31.03 στην αξιολόγηση. Είναι τέταρτος σκόρερ στο ΝΒΑ και τρίτος στο ranking σε όλη τη λίγκα. Αν η Οκλαχόμα είχε καλύτερη θέση στο ΝΒΑ και ένα καλύτερορ ρεκόρ, τότε ο κύριος Σάι θα έμπαινε ακόμα και στην κουβέντα για MVP.

Στα 14 ματς που έχει παίξει, μέτρησε εννιά 30άρες και μία 40άρα. Απίθανα πράγματα. Έβαλε 32 στη Μινεσότα, 33 στους Κλίπερς, 38 στους Μάβερικς, 34 στο Ορλάντο, 37 στο Ντένβερ, 34 στο Ντιτρόιτ, 39 στους Μπακς του Γιάννη, 37 σε Νικς και Σέλτικς και 42 κόντρα στους Γουίζαρντς μαζί με την τριποντάρα νίκης. Σταθερότατος, ηγέτης, σταρ.

Αρκεί κάποιος να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά του πάνω στο παρκέ για να καταλάβει πως φέτος ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έχει περάσε στην... επόμενη πίστα και δείχνει έτοιμος για την εκτόξευση. Ένα παιδί που δεν εκτιμήθηκε όπως έπρεπε στους Κλίπερς και στην Οκλαχόμα δίπλα σε ένα νεανικό σύνολο, έχει όλο τον χώρο να λάμψει και να δειξει το πλούσιο ταλέντο του.

Φέτος ο Σάι έχει βγει μπροστά και οδηγεί τους Θάντερ, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο πως είναι ο αδιαμφησβήτος ηγέτης της ομάδας. Φαίνεται να τα έχει όλα τακτοποιημένα μέσα στο μυαλό του για το τι θα κάνει σε ορισμένες επιθέσεις. Έχει την αυτοπεποίθηση, δεν φοβάται, δεν κρύβεται στα δύσκολα. Θέλει την ευθύνη, τη ζητάει. Aπέναντι στην Ουάσινγκτον η μπάλα πέρασε από τα χέρια του σε όλες τις επιθέσεις στο τελευταίο δίλεπτο και είτε εκτέλεσε, είτε βρήκε αμαρκάριστο σουτ σε συμπαίκτη του.

Έχει αλλάξει ο Σάι, έχει πάει στο επόμενο level και θα είναι πολύ δύσκολο να μην βρεθεί φέτος στο All Star Game.

Shai Gilgeous-Alexander joins Russell Westbrook (4x) and Kevin Durant (once in 2014) as the only players in Thunder franchise history with three straight games of 35 points and 5 assists. The most is four straight by Westbrook in Feb.-March 2015. pic.twitter.com/jcasLdSKE6