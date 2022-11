Ο Λούκα Ντόντσιτς έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες τεχνικές ποινές, μετά το 2020. Ο Σλοβένος συμπλήρωσε 53 «ταυ» από τους διαιτητές, ξεπερνώντας τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Στον διαγωνισμό των... γκρινιάρηδων του NBA, ο Λούκα Ντόντσιτς πήρε κεφάλι. Ο Σλοβένος, ο οποίος δέχτηκε τεχνική ποινή στην επικράτηση των Ντάλας Μάβερικς απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς (μαζί με τον συμπαίκτη του Σπένσερ Ντινγουίντι) μπήκε στο Νο1 μιας περίεργης λίστας.

Η στατιστική αναφέρει ότι από το 2020 και μετά, ο Ντόντσιτς έχει δεχτεί 53 τεχνικές ποινές. Μία περισσότερη από τον... διαβόητο Ντρέιμοντ Γκριν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Luka Doncic picks up his 4th technical foul of the season. pic.twitter.com/eVpGS2wOyB