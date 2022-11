Αντετοκούνμπο σε Ιμπάκα για Γουεμπανιάμα: «Φίλε ετοιμάσου, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απαντώντας στην ερώτηση του Σερζ Ιμπάκα για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα θέλησε να τον... προετοιμάσει για αυτό που πρόκειται να αντικρύσει η Λίγκα από το υπερταλέντο του γαλλικού μπάσκετ.

Ο Σερζ Ιμπάκα... μαγειρεύει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την πρεμιέρα της 5ης σεζόν της εκπομπής του, που θα προβληθεί στις 14 Νοέμβρη!

Οι δυο τους κάθονται στο τραπέζι και πέρα από τις... δοκιμασίες στις οποίες επιβάλλεται ο Greek Freak από τον συμπαίκτη του, καλείται να απαντήσει και σε μερικές ερωτήσεις. Μία εξ αυτών εστιάζει στο next big thing του γαλλικού μπάσκετ και φερόμενο ως μελλοντικό Νο1 draft pick, Βίκτορ Γουεμπανιάμα.



Ο Giannis ξεκινά να μιλάει για το εν λόγω φαινόμενο λέγοντας «ετοιμάσου φίλε μου... Πόσο θες να παίξεις; Θα παίζεις ακόμη όταν έρθει αυτό το παιδί οπότε προετοιμάσου. Αν δεν είσαι, θα υπάρχει πρόβλημα» δίνοντας το μήνυμα στον Ιμπάκα για το τί πρόκειται να αντιμετωπίσει.



Και συνεχίζει... «Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη ζωή μου. Τον είδα από κοντά, ήταν στην ίδια ομάδα με τον αδερφό μου τον Κώστα (σ.σ ήταν συμπαίκτες στη Βιλερμπάν, την οποία παρακολούθησε στους περσινούς τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος). Είναι πιο ψηλός από τον Ρούντι Γκομπέρ, μπορεί να σταματήσει προσπάθειες σαν αυτόν, αλλά σουτάρει όπως ο Κέβιν Ντουράντ. Αδερφέ... Είναι τρελό. Έχει καλό χαρακτήρα...Αν παραμείνει υγιής θα γίνει πολύ καλός».

