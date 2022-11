Τρολάρισμα Μάξεϊ σε Εμπίντ μετά τους 59 πόντους: «Χάλια ήσουν» (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν ασταμάτητος κόντρα στην Γιούτα, με τους συμπαίκτες του να τον «τρολάρουν» για το φοβερό του παιχνίδι.

Την ώρα που ο Τζοέλ Εμπίντ έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις στο «flash interview» μετά το τέλος του αγώνα, ο Ταϊρίς Μάξεϊ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά για τον συμπαίκτη του!

«Ναι, ήσουν χάλια» ήταν η απάντηση-τρολάρισμα του Μάξεϊ.

