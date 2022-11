Στο promo βίντεο για την 5η σεζόν της εκπομπής του Σερζ Ιμπάκα, εκείνος φαίνεται να... μαγειρεύει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο ο Greek Freak δεν μοιάζει να το διασκεδάζει.

Οι συμπαίκτες στους Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Σερζ Ιμπάκα, πέρα από το παρκέ για διαγωνισμούς τριπόντων, βρέθηκαν μαζί και στο... τραπέζι. Η πέμπτη σεζόν της εκπομπής του 33χρονου σέντερ είναι γεγονός και κάνει πρεμιέρα με τον Greek Freak.

Στο βίντεο που παρουσίασε ως promo o Ιμπάκα, φαίνεται πως μαγειρεύει γλώσσα αρνιού για τον Έλληνα σταρ που δεν μοιάζει να το διασκεδάζει ιδιαίτερα. Οι δοκιμασίες για τον Αντετοκούνμπο θα είναι... σκληρές και το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι αρκετά διασκεδαστικό.

Δείτε το promo βίντεο της εκπομπής του Ιμπάκα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

It’s Greek Freak time! Don’t miss the ‘How hungry are you?’ Season 5 Premiere with @Giannis_An34 on Monday November 14th on @YouTube and on @Sportsnet in Canada. #hhay #howhungryareyou #giannis #bucks #greekfreak pic.twitter.com/GwYmV4UWMp