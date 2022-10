Το Gazzetta «φωτίζει» άγνωστες – στο ευρύ κοινό – πτυχές της ιστορίας που ακολουθεί το «φαινόμενο» Βίκτορ Γουεμπανιαμά και με την βοήθεια του Γάλλου συναδέλφου της “L'Equipe”, Γιαν Ονονά, παρουσιάζει το πλάνο που έχει καταρτίσει το γραφείο που τον εκπροσωπεί, για την ασφαλέστερη εκτόξευσή του στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

Photo credit: Χρήστος Ζωίδης

Οι «δάσκαλοι» της δημοσιογραφίας συνήθιζαν να λένε ότι ο ορισμός ενός φαινομένου, αποτελεί προαπαιτούμενο για να μπουν οι αναγνώστες πιο ομαλά στο «ψητό» του story που έχεις ετοιμάσει.

Για να αντιληφθεί κάποιος, λοιπόν το πόσo ξεχωριστή περίπτωση είναι ο 18χρονος Γάλλος forward, που βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 21 εκατοστά (χωρίς παπούτσια), φοράει 55 νούμερο παπούτσι, έχει άνοιγμα χεριά που ξεπερνάει το 2,40 και εδώ και λίγες μέρες έχει αφήσει «άλαλη» την κοινωνία του ΝΒΑ, σκοράροντας 37 και 36 πόντους στα δύο φιλικά επίδειξης που οργανώθηκαν (ουσιαστικά για χάρη του) κοντά στο Λας Βέγκας, λάβετε υπ' όψιν τα εξής:

* Πότε ξανά – από το draft του 2003 και μετά όταν και οι πέτρες ήξεραν ότι ο ΛεΜπρόν θα επιλεγεί στο νο1 – κανένας παίκτης δεν θεωρούνταν τόσο «κλειδωμένος» για την πρώτη επιλογή από σχεδόν έναν χρόνο νωρίτερα. Πολλώ δε μάλλον μη Αμερικανός!



* «Πρόκειται για ένα σπάνιο ταλέντο, που μπορεί να κάνει τα πάντα με ύψος πάνω από 2,20! Πρόσεξα ότι πολλοί τον αποκαλούν “μονόκερω”, αλλά στα δικά μου μάτια φαίνεται περισσότερο σαν ένα μπακετικός εξωγήινος!», ήταν το σχόλιο του “King James” που είδε να παίζει.



*«Στην χειρότερη περίπτωση θα γίνει ένας... Πορζίνγκις και στην καλύτερη θα φτάσει στο επίπεδο του Γιάννη και του Ντουράντ!». Αυτή η βαρύγδουπη δήλωση για την προοπτική του έγινε από τον Αμερικανό guard, Νόρις Κόουλ, που τον αντιμετώπισε με την φανέλα της Βιλερμπάν στο γαλλικό πρωτάθλημα (σεζόν 2020-2021), όταν εκείνος έπαιζε στην Ναντέρ και ήταν 16 ετών!

*«Η τηλεόραση αδικεί τα προσόντα του και το πόσο εντυπωσιακός είναι! Μόνο όταν τον δει κάποιος από κοντά, μπορεί να καταλάβει πόσο προικισμένος είναι!», τάδε έφη ο έμπειρος αναλυτής του ESPN, Μαρκ Σπίαρς, μετά το πρώτο φιλικό παιχνίδι που έγινε στην «πρωτεύουσα του τζόγου», ανάμεσα στην G League Ignite* και την γαλλική Μετροπολιτάν 92, στην οποία αγωνίζεται.



* Ήδη οι ομάδες με τα ασθενέστερα ρόστερ της σεζόν που πρόκειται να αρχίσει στις 19 Οκτώβρη, σχεδιάζουν το πόσο γρήγορα θα «εγκαταλείψουν» τις αγωνιστικές τους φιλοδοξίες. Όσες δεν προκριθούν στα playoffs, αυτομάτως θα μπουν στην λοταρία για το νο1 στο draft του 2023. Σημειωτέον ότι η ομάδα το χειρότερο ρεκόρ θα έχει 14% πιθανότητες να επιλέξει πρώτη (και 27% για την 2η επιλογή) και φυσικά να κερδίσει τον «πρώτο αριθμό του λαχείου».



* Κοινώς, φέτος θα γίνει μεγάλη μάχη για το ποια ομάδα θα τερματίσει τελευταία στην κατάταξη του ΝΒΑ, έτσι ώστε να «φλερτάρει» με περισσότερες πιθανότητες μαζί του. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, ο οργανισμός που θα τον αποκτήσει θα αυξήσει αυτομάτως την αγοραστική του αξία κατά περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια!



* Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που αρκετοί general managers (συνολικά πάνω από 200 διοικητικά στελέχη του ΝΒΑ βρέθηκαν στην πόλη Χέντερσον για να τον δουν από κοντά να παίζει) ρώτησαν τον Γάλλο ατζέντη του, αν ο νεαρός ταλαντούχος παίκτης έχει σκοπό να μην αγωνιστεί καθόλου στη νέα σεζόν, έτσι ώστε να προστατεύσει το λεπτό και αδούλευτο κορμί του από χτυπήματα! Ο τραυματισμός του επίσης ψιλόλιγνου, Τσετ Χολμγκρεν (νο2 στο draft από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ), που πριν καν παίξει σε επίσημο παιχνίδι, τέθηκε νοκ-άουτ για όλη την σεζόν, έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό...

Όλα αυτά τα ωραία, αφορούν σε έναν από τα μεγαλύτερα prospects από την Ευρώπη και σίγουρα στο πιο διαφημισμένο (λόγω της εποχής στην οποία βρισκόμαστε), που ακούει στο όνομα Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Οι πιο μυημένοι τον ξέρετε σίγουρα. Όσοι τον ακούτε για πρώτη φορά, σημειώστε με bold το όνομά του γιατί – υγεία να έχει – θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια από τώρα.

Γι' αυτό έφυγε από την Βιλερμπάν

Η απόφασή του να μην ενεργοποιήσει την option του 2ου χρόνου, στο συμβόλαιό του με την πρωταθλήτρια Γαλλίας, ξένισε και εξέπληξε πολλούς το περασμένο καλοκαίρι. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ του είχε δώσει το «βάπτισμα του πυρός» στην Euroleague της περυσινής σεζόν, «παρκάροντας» στον πάγκο τον Κώστα Αντετοκούνμπο (όταν ο μικρός ήταν υγιής) και παρά το νεαρό της ηλικίας του (17 ετών) ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω (μ.ο. 6,5π., 3,8ρ. & 1,9κοψ. σε 13αγ.).

Ωστόσο οι εβδομάδες των πολλαπλών υποχρεώσεων σε Γαλλία και Ευρώπη, τα συχνά ταξίδια και οι ουκ ολίγοι τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις σωματικές επαφές που ακόμη δεν μπορούσε να αντέξει το ψιλόλιγνο και υπό ανάπτυξη ακόμη κορμί του, τον «ανάγκασαν» να υιοθετήσει διαφορετικό προσανατολισμό για την τελευταία – πιθανότατα – χρονιά του στην Γηραιά Ήπειρο.

Μετά από ενδελεχή συζήτηση με την οικογένειά του, που έχει βαθύ αθλητικό backround (ο πατέρας του ήταν τριπλουνίστας, ενώ η μητέρα του μπασκετμπολίστρια και πλέον προπονήτρια), η προσεκτική επιλογή της Μετροπολιτάν 92 (το επίσημο όνομά της είναι Μπουλόν-Λεβαλουά), βασίστηκε σε τρεις άξονες:

α) Στο ότι ο προπονητής της και ομοσπονδιακός τεχνικός, Βενσάν Κολέ, που ανήκει στο πελατολόγιο του διάσημου Γάλλου ατζέντη του, Μπούνα Ντιαγέ (εκπροσωπεί τους περισσότερους συμπατριώτες του NBAers) και η διοίκησή της συμφώνησαν να επικεντρώσουν την εφετινή σεζόν στην καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και προετοιμασία του για την μετακόμιση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κοινώς ο μικρός εξασφάλισε ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ηγετικό ρόλο, για να αποκτήσει παραστάσεις βασικού παίκτη σε μία ομάδα που δεν έχει μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα.

β) Στο ότι η ομάδα δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και κατά συνέπεια θα δίνει έναν αγώνα την εβδομάδα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο super ταλαντούχος forward θα έχει την ευκαιρία και τον χρόνο να δουλέψει πολύ στην ενδυνάμωση του μυϊκού του συστήματος. Ο σωματότυπος του, άλλωστε (ένα μεγάλο και πολύ μακρύ κορμί που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα, εξαιρετική συναρμογή και σπάνιες δεξιότητες για το μέγεθός του) αποτελεί ένα πρωτόγνωρο case study, με τον οποίο ήδη ασχολούνται επιστήμονες σε Αμερική και Γαλλία.

γ) Στο ότι η νέα του ομάδα εδρεύει στη βορειοδυτική πλευρά του Παρισιού, σε απόσταση σχεδόν μισής από το πατρικό του σπίτι που βρίσκεται στο προάστιο Λε Σενέ, πολύ κοντά στις Βερσαλλίες.

Τα πρώτα φιλικά κι επίσημα παιχνίδια, έφταναν και περίσσεψαν για να γίνει απολύτως κατανοητή η απόφασή του. Οι 34 πόντοι και τα 10 ριμπάουντ πόντοι στο τουρνουά της Ανζέ κόντρα στην Νταρουσάφακα, ήταν το πρώτο εκκωφαντικό δείγμα. Ακολούθησε το πρώτο double double (23π. & 10ρ.) στην ήττα (73-85) της πρεμιέρας από την Γκραβελίν και φυσικά η “37άρα” (με 5 κοψίματα και 7/11 τριπ.) και η “36άρα” (με 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κοψίματα) με την οποία αποζημίωσε όλη την κοινότητα του ΝΒΑ που ταξίδεψε στην Νεβάδα για να τον δει δια ζώσης μέσα στο παρκέ.

«Η ωριμότητα και το IQ του, τρομάζουν!»

Με τα αιτήματα για ένα one on one μαζί του, να έχουν ξεπεράσει τα 70, ο συνάδελφος της “L' Equipe”, Γιαν Ονονά, ήταν ο ένας και μοναδικός δημοσιογράφος στον οποίο ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα άνοιξε το σπίτι του στην Λιόν και στην διάρκεια της περυσινής σεζόν, παραχώρησε την τελευταία εφ' όλης συνέντευξή του.

«Όσο αδιανόητα εντυπωσιακός είναι όταν τον βλέπεις μέσα στο παρκέ, άλλο τόσο και περισσότερο είναι όταν έχεις την ευκαιρία και τον χρόνο να συζητήσεις μαζί του. Δεν είναι ένας τυπικός 18άρης της εποχής μας. Έχει πολλές γνώσεις για πράγματα που ελάχιστοι μπορούν να φανταστούν, όπως για παράδειγμα η ζωγραφική. Με μία απλή παρατήρηση, μπορεί να σου αναλύσει την φιλοσοφία ενός πίνακα, ενώ στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με πολλές χειρωνακτικές δραστηριότητες για να απασχολεί συνεχώς τις γιγάντιες παλάμες και τα τεράστια δάχτυλά του, κάτι που τον βοηθάει πολύ στον χειρισμό της μπάλας», μας λέει αρχικά ο έμπειρος Γάλλος συνάδελφος πριν συνεχίσει:

«Έχει απόλυτη επίγνωση του τι μπορεί να κάνει, είναι τρομερά φιλόδοξος και 101% αφοσιωμένος στο να κάνει μία καριέρα που θα μείνει στην ιστορία. Ο υψηλός βαθμός ευφυίας αλλά και ο πολύ ώριμος τρόπος σκέψης για την ηλικία του, συνθέτουν έναν συνδυασμό που είναι εξίσου τρομακτικός με τα φυσικά του προσόντα. Το γεγονός ότι είναι απόλυτα πειθαρχημένος και δουλεύει σκληρά και μεθοδικά, ίσως να αποτελούν την μόνη εξήγηση για την εξωπραγματική πρόοδο έχει σημειώσει μέσα σε ένα καλοκαίρι. Η εμφάνισή του στο πρώτο ματς επίδειξης στην Αμερική, ήταν πέραν πάσης προσδοκίας και με δεδομένο ότι ακόμη έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, αν έχει υγεία, το “ταβάνι” του θα είναι ανυπολόγιστο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει μπει στην λογική της μυϊκής ενδυνάμωσης, για να μειώσει τις πιθανότητες των τραυματισμών, που πάντα είναι αυξημένες σε ψιλόλιγνα κορμιά», σχολιάζει στο Gazzetta ο συντάκτης της “L' Equipe”, Γιαν Ονονά.

Μέσα σε όλα, διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις μεγάλες προσωπικότητες. Έχει ηγετική φυσιογνωμία, είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, σιχαίνεται την ήττα, ενώ έχει και ένα από τα παράξενα και επικίνδυνα τελετουργικά πριν τους αγώνες. Οι δηλώσεις του πριν («Ο Σκουτ Χεντερσον θα ήταν στο νο1 του draft, μόνο αν δεν είχα γεννηθεί!») και μετά τον πρώτο αγώνα επίδειξης («όταν χάνω, δεν ασχολούμαι με το αν και πόσοι NBAers ήρθαν να με δουν από κοντά!») άλλωστε τα λένε όλα.

Όπως και το ότι «δεν θέλω να μοιάσω σε κάποιον, αλλά οι παίκτες που μου αρέσει να βλέπω είναι ο Γιάννης και ο KD», όπως δήλωσε στο ESPN!

* Η G League Ignite είναι μία ομάδα επιλέκτων παικτών που τελειώνουν το σχολείο και αντί να παίξουν στο κολεγιακό πρωτάθλημα, εντάσσονται σε ένα μονοετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο τους προετοιμάζει για την συμμετοχή τους στο draft (μέσω δυνατών αγώνων επίδειξης) και την μετάβαση στο επαγγελματικό μπάσκετ.