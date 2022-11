Ματσούλα: «Οι παίκτες μου είναι καλύτεροι στο να παίζουν από ό,τι εγώ στο να κοουτσάρω»

Με δόση αυτοσαρκασμού απάντησε ο Τζο Ματσούλα σε ερώτηση για το αν εκπλήσσεται με την πορεία των Μπόστον Σέλτικς ως τώρα.

Ο Τζο Ματσούλα είναι ο άνθρωπος που ανέλαβε να οδηγήσει τους Σέλτικς, μετά την τιμωρία ενός έτους στον Ίμε Ουντόκα. Τον προπονητή, δηλαδή, που τους έφερε ως τους τελικούς του ΝΒΑ λίγους μήνες νωρίτερα.

Και μέχρι τώρα ο Ματσούλα παίρνει άριστα, αφού η ομάδα του βρίσκεται στο 10-3, με τον Τζέισον Τέιτουμ να κάνει ονειρεμένο ξεκίνημα. Μετά και τη νίκη απέναντι στους Πίστονς, ο Ματσούλα έδειξε πως διαθέτει και αρκετό χιούμορ.

«Είναι καλοί παίκτες και καλοί άνθρωποι. Είναι καλύτεροι στο να παίζουν από ό,τι εγώ στο να κοουτσάρω» απάντησε σε ερώτηση για το αν του προξενεί έκπληξη το ξεκίνημα των Κελτών.

Joe Mazzulla to reporters in Detroit when asked if he's surprised by the Celtics' hot start: "No. They’re good players and good people. They’re better at playing than I am coaching, so I’m not surprised."