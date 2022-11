Μετά από πληθώρα συναντήσεων με τους Νετς, τον Άνταμ Σίλβερ και την Ένωση Παικτών, ο Καϊρί Ίρβινγκ αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ του ΝΒΑ.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ βλέπει την επάνοδό του στα γήπεδα να πλησιάζει, μετά την τιμωρία του από τους Μπρούκλιν Νετς, ελέω των αντισημιτικών μηνυμάτων που είχε η ταινία η οποία πόσταρε στο τουίτερ.

Όπως μεταφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, στο θέμα του Ίρβινγκ, μετά και τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον Άνταμ Σίλβερ, τους Νετς αλλά και την Ένωση Παικτών στην οποία είναι αντιπρόεδρος, βρέθηκε λύση.

«Τα δικαιώματα του Καϊρί και όλων των παικτών είναι προστατευμένα» αναφέρει η Ένωση Παικτών, με τον Ίρβινγκ ύστερα από τιμωρία πέντε παιχνιδιών να ετοιμάζεται για την επιστροφή, που θα γίνει είτε κόντρα στους Λέικερς, είτε κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς.

