Συμφωνα με τις πληροφορίες που καταφθάνουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Νετς έχουν μία λίστα από 6 πράγματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Καϊρί Ίρβινγκ προκειμένου να επιστρέψει στη δράση.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ βρίσκεται στο κέντρο ενός κυκλώνα που έχει δημιουργηθεί από το ποστάρισμά του με τα αντισημιτικά μηνύματα, ενώ παρακολουθεί την αγωνιστική δράση της ομάδας του από... μακριά. Φαίνεται, όμως, πως οι Μπρούκλιν Νετς δεν θα κάνουν εύκολα πίσω στην περίπτωσή του, αφού του εμφάνισαν μία λίστα από 6 πράγματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να γίνει και πάλι δεκτός να επιστρέψει στις υποχρεώσεις τους.

Τουλάχιστον αυτό μεταφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος του The Athletic, Σαμς Τσαράνια, ο οποίος γνωστοποίησε την είδηση. Οι Νετς, λοιπόν, θέλουν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να εντάξουν ξανά τον Ίρβινγκ στο σύνολο με μερικές προϋποθέσεις.

Η λίστα ξεκινά με την επιθυμία των Νετς να δουν τον Uncle Drew να απολογείται εκ νέου για τις πράξεις του και να καταδικάζει το περιέχομενο της ταινίας, της οποίας το λινκ ανήρτησε στον λογαριασμό του. Συνεχίζει με τη δωρεά 500.000 δολαρίων σε σκοπούς κατά του μίσους, αλλά και παρακολούθηση προγραμμάτων ευαισθησίας και αντισημιτισμού. Ενώ ολοκληρώνεται με τις... συναντήσεις που θα πρέπει να κάνει ο Ίρβινγκ. Αρχικά με τους ανθρώπους τόσο της Anti-Defamation League και της εβραϊκής κοινότητας και έπειτα με τον ιδιοκτήτη της ομάδας Τζο Τσάι!

Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team:



- Apologize/condemn movie

- $500K donation to anti-hate causes

- Sensitivity training

- Antisemitic training

- Meet with ADL, Jewish leaders

- Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding