Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο παρουσίασαν τη νέα φανέλα του για τη φετινή σεζόν, η οποία συμβολίζει την ενότητα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς παρουσίασαν την πέμπτη φετινή τους φανέλα, η οποία θα φορεθεί σε κάποιες αναμετρήσεις της τρέχουσας σεζόν. Ανήκει στο πλαίσιο των εμφανίσεων που ετοιμάζει η Nike και ανήκουν στην κατηγορία της City Edition και συμβολίζει την ενότητα.

Και αυτή έχει μοβ χρώμα, ωστόσο στο πλάι της κάθε εμφάνισης συνδυάζονται πολλά χρώματα, τα οποία συμβολίζουν την ενότητα στην κοινότητα του Μιλγουόκι.

We are the Gathering Place. pic.twitter.com/qAhmS1RLXa