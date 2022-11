Κατέληξαν στον Βον οι Νετς: «Μπορεί να μην ήμουν η πρώτη επιλογή και της γυναίκας μου, αλλά είμαστε 20 χρόνια μαζί»

Ο Τζακ Βον είναι η τελική επιλογή των Νετς για τη θέση του head coach μετά την απομάκρυνση του Στιβ Νας, αφήνοντας στο παρελθόν τη λύση του Ίμε Ουντόκα.

Ο Στιβ Νας αποτελεί παρελθόν από την 1η Νοέμβρη για τους Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι κατέληξαν στο πρόσωπο του Τζακ Βον για τη θέση του head coach στην ομάδα, με την πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμφωνία μέχρι και το 2023/24.

Οι Νετς μετά τις πρώτες φήμες για την... επιστράτευση του Ίμε Ουντόκα από τους Μπόστον Σέλτικς, άλλαξαν ρότα στην απόφασή τους, καθώς η εικόνα της ομάδας υπό την καθοδήγηση του Βον μέχρι στιγμής φαίνεται να περνά θετικά δείγματα στους ιθύνοντες του Μπρούκλιν. Ο Βον είχε ρόλο βοηθού προπονητή επί επτά συναπτά έτη στην ομάδα, οπότε είναι σίγουρο πως γνωρίζει καλά την πραγματικότητα.

Μάλιστα, η απάντηση του ίδιου πάνω στο θέμα είχε αρκετή δόση χιούμορ λέγοντας πως: «Υποθέτω ότι ήμουν ο κατάλληλος υποψήφιος στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή... Αλλά είμαι εντάξει με αυτό. Είπα στη γυναίκα μου ότι μπορεί να μην ήμουν η πρώτη της επιλογή, αλλά είμαστε μαζί 20 χρόνια και πάνε όλα καλά, οπότε προχωράμε».

The Brooklyn Nets have named Jacque Vaughn as head coach. pic.twitter.com/sgQZ4OtFNA