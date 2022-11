Ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε το απόλυτο trickshot στην προθέρμανση των Μάβερικς κόντρα στους Νετς όταν απλά χρησιμοποίησε τον ώμο του για να στείλει την μπάλα στο καλάθι.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πριν από κάθε αγώνα προθερμαίνεται... με κάθε τρόπο. Είτε αυτό αφορά χαλαρά σουτάκια, είτε μακρινά σουτ, είτε trickshot. Σαν και αυτό που πέτυχε την ώρα που οι Μάβερικς έκαναν το ζέσταμά τους για το ματς με τους Νετς, στο οποίο επικράτησαν με 96-94.

Δεν προσπάθησε καν... Μία "προβολή" με τον ώμο του λίγο πιο μέσα από το τόξο της περιφέρειας αρκούσε για να στείλει την μπάλα μέσα στο καλάθι και να κάνει τους συμπαίκτες του να τρελαθούν.

Δείτε το καλάθι του Λούκα Ντόντσιτς με τον ώμο:

Luka Doncic knocks down a wild trickshot using his shoulder during warmups! pic.twitter.com/U2HJUAJE9t