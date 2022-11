Η θέση του Άντονι Ντέιβις στους Λέικερς δεν δείχνει και πολύ ασφαλής.

Οι Λέικερς δεν μπορούν να βρουν με τίποτα σταθερότητα για να κάνουν ένα σερί που θα τους βάλει σε θέση να διεκδικήσουν την πρόκριση στα playoffs της Δύσης. Ο Άντονι Ντέιβις που για άλλη μια σεζόν δεν παίζει ούτε καν κοντά στα standards μπορεί να μην χάνει την πίστη του και να τονίζει πως υπάρχουν ομάδες που τους φοβούνται, ωστόσο μάλλον θα πρέπει να φοβάται και ο ίδιος για τη θέση του στο ρόστερ των λιμνάνθρωπων.

Σύμφωνα με τον Μπιλ Σίμονς και τα όσα είπε στο podcast του, υπάρχει ένας... θόρυβος στη λίγκα για ανταλλαγή του Unibrow. Ο ψηλός των Λέικερς δεν μπορεί να βοηθήσει τους λιμνάνθρωπους με την απόδοση και έτσι μπορεί να πληρώσει το... μάρμαρο και να τη γλιτώσει ο Ράσελ Γουέστμπρουκ. Η ανταλλαγή του Russ φαίνεται να δυσκολεύει όσο περνά ο καιρός, αφού μπορούν να πάρουν οι Λέικερς τα assets που θέλουν. Άλλωστε ο Γουέστμπρουκ έχει βρει έναν νέο ρόλο που ανταποκρίνεται ως έκτος παίκτης.

Μένει να δούμε αν ο Ντέιβις θα αλλάξει περιβάλλον κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Φετος σουτάρει με το κάκιστο 23% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, ενώ έχει 75% από τις βολές.

Anthony Davis may be available for trade, per @BillSimmons pic.twitter.com/ugSXowI6p6