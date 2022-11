Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις των Μιλγουόκι Μπακς, στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στους Ατλάντα Χοκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στην επικράτηση των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ωστόσο ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παρκέ. Το ματς κόντρα στην ομάδα του Αλεξέι Ποκουσέφσκι ήταν το πρώτο φετινό όπου δεν αγωνίστηκε ο Greek Freak, με τις γνωστές ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο να τον αφήνουν εκτός.

Ωστόσο, στο ξεκίνημα μίας τριάδας εκτός έδρας αγώνων, όπου θα δοκιμαστεί και το αήττητο των 9 επικρατήσεων, οι Μπακς αναμένεται να έχουν ξανά τον Giannis στη σύνθεσή τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Μπακς, ενόψει του αγώνα με τους Χοκς στην Ατλάντα (ξημερώματα Τρίτης, 8/11, στις 03:15), ο Αντετοκούνμπο είναι πιθανό να αγωνιστεί. Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι είναι αμφίβολος, ενώ εκτός αγωνιστικής δράσης είναι οι Πατ Κόνατον, Τζο Ινγκλς, Κρις Μίντλετον και Έι Τζέι Γκριν.

The Bucks have submitted their injury report for Monday's game in Atlanta.



OUT:

Pat Connaughton, Joe Ingles, Khris Middleton, AJ Green



Questionable:

Sandro Mamukelashvili (concussion protocol)



Probable:

Giannis Antetokounmpo (left knee soreness)