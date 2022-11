Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκτός αποστολής στο ματς με τους Θάντερ και το έριξε στο ποπ κορν παρακολουθώντας τη νίκη της ομάδας του από τον πάγκο.

Οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο αριστερό του γόνατο πριν το ματς με τους Θάντερ, οδήγησαν τον Μάικ Μπουντενχόλζερ και το τεχνικό επιτελείο των Μπακς να τον αφήσουν εκτός αποστολής προκειμένου να ξεκουραστεί!

Ο Giannis, λοιπόν, κάθισε στον πάγκο δίπλα στον Θανάση βλέποντας τους συμπαίκτες του να δίνουν την παράστασή τους στο παρκέ για την τελική νίκη με 108-94 και το 9-0 στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Η ώρα της αναμέτρησης δεν θα μπορούσε να περάσει με καλύτερη... συντροφιά από το ποπ κορν.

Ο Αντετοκούνμπο είναι γνωστός πλέον στον κόσμο του ΝΒΑ για τη λατρεία του στα σνακς. Αυτή τη φορά δεν γέμισε την τσάντα του ταξιδιού του, αλλά πήρε αγκαλιά το σακουλάκι και είδε τον χρόνο στον πάγκο να περνά... ποιοτικά!

It's always snack time when Giannis is on the bench. 🤣🍿 pic.twitter.com/5o6Sny2Kds