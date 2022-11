Nτίνγουιντι: «Με αποκάλεσε γαμ... ο διαιτητής Τόνι Μπράδερς» (vid)

Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι αποκάλυψε πως ο διαιτητής στο Μάβερικς-Ράπτορς τον έβρισε.

Είχε και... τρίτο ημίχρονο η αναμέτρηση των Μάβερικς με τους Ράπτορς, όπου ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε πάλι παπάδες. Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι πήγε στη συνέντευξη Τύπου και αποκάλυψε πως ο διαιτητής της αναμέτρησης, Τόνι Μπράδερς τον έβρισε, αποκαλόντας τον bitch @ss motherfu... μετά από μια τεχνική ποινή,

Δείτε όσα είπε για το περιστατικό

Spencer Dinwiddie alleges that NBA official Tony Brothers referred to Dinwiddie as a "b---h ass motherf--ker" after a technical foul 😳



