Μπρούκλιν Νετς και Καϊρί Ίρβινγκ σε μία προσπάθεια να αποκλιμακώσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την ανάρτηση για τα αντισιμητικά εξέδωσαν από κοινού ανακοίνωση απολογίας και θα δωρίσουν 1 εκατομμύριο δολάρια σε οργανισμούς καταπολέμησης του μίσους.

Tην... φουρτούνα που έχει προκαλέσει το ποστάρισμα του Καϊρί Ίρβινγκ στο twitter του με το λινκ μιας ταινίας που έχει αντισημιτικό περιεχόμενο προσπαθούν να κατευνάσουν τόσο οι άνθρωποι της ομάδας, όσο και ο ίδιος ο παίκτης.

Η ταινία, «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America», περνάει μηνύματα που δεν συνάδουν με το προϊόν του ΝΒΑ, με την Ένωση Παικτών, της οποίας τελεί αντιπρόεδρος ο Ίρβινγκ, να στέκεται ενάντια σε κάθε αντίστοιχη πράξη, ενώ οι ιθύνοντες των Νετς επιχείρησαν να τον προστατεύσουν, καθώς δεν τον έθεσαν διαθέσιμο στις συνεντεύξεις Τύπου τις προηγούμενες ημέρες.

Με μία "κοινή" ανακοίνωση, το Μπρούκλιν και ο Ίρβινγκ θέλησαν να απολογηθούν για το γεγονός με τον έμπειρο γκαρντ να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

«Γνωρίζω τον αρνητικό αντίκτυπο της ανάρτησής μου στην εβραϊκή κοινότητα και αναλαμβάνω την ευθύνη... Δεν πιστεύω ότι όλα όσα ειπώθηκαν στο ντοκιμαντέρ ήταν αληθινά ή αντικατοπτρίζουν το ήθος και τις αρχές μου. Είμαι ένας άνθρωπος που μαθαίνει από όλα τα κοινωνικά στρώματα και σκοπεύω να το κάνω με ανοιχτό μυαλό και προθυμία να ακούσω» ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Ίρβινγκ στην συγκεκριμένη ενημέρωση που ήρθε από την πλευρά των Νετς.

Μάλιστα, τονίζουν πως πρόκειται να προσφέρουν 500.000 δολάρια έκαστος σε «σκοπούς και οργανώσεις για την εξάλειψη του μίσους και της μισαλλοδοξίας στις κοινότητές μας».

Joint statement from Kyrie Irving, the Brooklyn Nets, and the Anti-Defamation League pic.twitter.com/5szamIClsh