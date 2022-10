Ο Καϊρί Ίρβινγκ ήρθε ξανά στο προσκήνιο με τον πιο άσχημο τρόπο, ποστάροντας λινκ ταινίας με αντισημιτικό περιεχόμενο και μένει να φανεί αν θα υποστεί κυρώσεις.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ έγινε για μία ακόμα φορά το κέντρο του κόσμου στο ΝΒΑ. Ο σούπερ σταρ των Νετς κατάφερε να στρέψει πάνω του τα φώτα για λόγο πέραν του μπάσκετ, αφού πόσταρε στο twitter του το λινκ μιας ταινίας που έχει αντισημιτικό περιεχόμενο.

Η ταινία λέγεται «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» με τον ιδιοκτήτη των Νετς, Τζο Τσάι να παίρνει θέση για το συγκεκριμένο γεγονός.

«Είμαι απογοητευμένος που ο Καϊρί φαίνεται να υποστηρίζει μία ταινία βασισμένη σε ένα βιβλίο γεμάτο αντισημιτικά σχόλια. Θέλω να καθίσω μαζί του και να σιγουρευτώ ότι καταλαβαίνει ότι αυτό μας βλάπτει όλους και ως άνθρωπος της πίστης είναι λάθος να προωθεί μίσος με βάση την φυλή, εθνικότητα και πίστη. Αυτό είναι πιο μεγάλο από το μπάσκετ» αναφέρει σχετικά στο tweet.

I’m disappointed that Kyrie appears to support a film based on a book full of anti-semitic disinformation. I want to sit down and make sure he understands this is hurtful to all of us, and as a man of faith, it is wrong to promote hate based on race, ethnicity or religion.