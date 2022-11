Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν ως η μοναδική αήττητη ομάδα στο ΝΒΑ, αφού με τη νέα τους νίκη κόντρα στους Πίστονς (116-91) έφτασαν τις 7 και «έπιασαν» το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγήθηκε ξανά με 32 πόντους και 12 ριμπάουντ με τον Χόλιντεϊ να προσθέτει 26!

Για ακόμη μία φορά, σε διάστημα λίγων ημερών, στο... box του Fiserv Forum υπήρχαν τα σύμβολα των γηπεδούχων Μιλγουόκι Μπακς και των Ντιτρόιτ Πίστονς. Όταν το χρονόμετρο έφτασε να κοκκινίζει το αποτέλεσμα δικαίωνε και πάλι τα «ελάφια» που εξακολουθούν να στερούνται των υπηρεσιών τόσο του Κρις Μίντλετον, όσο και του Πατ Κόνατον που αναρρώνουν από τους τραυματισμούς τους!

Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από το προηγούμενο, πέραν της αγωνίας του τελευταίου σουτ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο και οι συμπαίκτες του θέλησαν να συνεχίσουν την ξέφρενη πορεία τους και με το 7-0 που έγραψαν με το τελικό 116-91 απέναντι στο Ντιτρόιτ, έπιασαν το ρεκόρ του franchise τους για τα αήττητα ματς στο ξεκίνημα της σεζόν (θυμίζοντας το 2018/19), αλλά παρέμειναν και η μοναδική ομάδα στο ΝΒΑ με καθαρό παθητικό.

He makes this look easy. pic.twitter.com/YcwTCujOmH