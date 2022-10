Το ΝΒΑ προχώρησε στην τιμωρία των Σίξερς για τις πρόωρες συζητήσεις που έκαναν στην offseason, αφαιρώντας τους τις επιλογές στον β' γύρο των Drafts 2023 και 2024!

Οι Σίξερς έχασαν τις επιλογές τους στον β' γύρο των NBA Drafts 2023 και 2024 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η τιμωρία τους από τη λίγκα προέκυψε λόγω των πρόωρων συζητήσεων που έκαναν στην offseason με τους Ντάνουελ Χάουζ και Πι Τζέι Τάκερ, ξεκινώντας επαφές πριν από την επιτρεπόμενη ημερομηνία.

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί τον Δεκέμβριο του 2020 με τους Μπακς που έχασαν την επιλογή στον δεύτερο γύρο του NBA Draft '22 για τη λανθασμένη χρονική στιγμή που επέλεξαν να προσεγγίσουν και να συμφωνήσουν με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, πριν τελικά η περίπτωσή του... ναυαγήσει.

