Μπακς: Τιμωρία για την συμφωνία με Μπογκντάνοβιτς, έχασαν draft pick! (pic)

Η τιμωρία δεν είναι ακριβώς εξοντωτική. Αλλά είναι τιμωρία. Και καταδεικνύει τους Μιλγουόκι Μπακς ως... ένοχους στον χειρισμό της απόκτησης του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, η οποία τελικά... ναυάγησε με την Λίγκα να ξεκινά έρευνα, όπως είχε αποκαλύψει το gazzetta.gr. Το ΝΒΑ ανακοίνωσε ότι οι Μπακς θα χάσουν την επιλογή στον 2ο γύρο του Draft του 2022, για τη λανθασμένη χρονική στιγμή που επέλεξαν να προσεγγίσουν και να συμφωνήσουν με τον Σέρβο γκαρντ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η τιμωρία των Μπακς προέκυψε όχι μόνο επειδή οι δύο πλευρές ξεκίνησαν συζητήσεις πριν από την επιτρεπόμενη ημερομηνία, αλλά και επειδή η μεταγραφή δεν έγινε στο τέλος!

The NBA has determined the Milwaukee Bucks violated league rules with timing of Bogdan Bogdanovic transaction and will lose their 2022 second-round draft pick, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2020