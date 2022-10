O Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε beast mode στο ξεκίνημα της σεζόν και το Gazzetta γράφει και με τη βοήθεια του Instat για την ευκαιρία που έχει για το τρίτο του MVP.

Οι Μπακς έφτασαν στο 5-0 και συνεχίζουν την παρέλαση τους στο ΝΒΑ.O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός απέναντι στους Χοκς, έκανε πράματα και θάματα, οδηγώντας τα ελάφια στη νίκη μαζί με τον Τζρου Χόλιντεϊ. Ο Έλληνας σταρ τελείωσε την αναμέτρηση 34 πόντους, 17 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ, προσφέροντας θέαμα στο κοινό του Μιλγουόκι και δείχνοντας πως αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη της λίγκας αυτή τη στιγμή. Το Gazzetta γράφει για το... κτήνος που πάει με σπασμένα τα φρένα για το τρίτο του βραβείο MVP.

Giannis Antetokounmpo is one of two players in Bucks Franchise history with three streaks of 30+ points and 10+ rebounds in 4 consecutive games, joining:



Kareem Abdul-Jabbar - 16 times pic.twitter.com/z8NP8ZfBZ8