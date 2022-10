Οι Λος Άντζελες Λέικερς το πήραν απόφαση και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ θα έρθει στο παιχνίδι απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς από τον πάγκο.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ δεν θα βρεθεί στην αρχική πεντάδα των Λος Άντζελες Λέικερς, στην αναμέτρηση απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (ξημερώματα Σαββάτου, 03:00).

Το πλάνο του Ντάρβιν Χαμ είναι να ρίξει στη... μάχη για την πρώτη νίκη των Λέικερς τον Γουέστμπρουκ μετά το ξεκίνημα του αγώνα, έτσι ώστε να έχει χρόνο συμμετοχής ως ο κύριος πλέι μέικερ με τη δεύτερη πεντάδα.

Αυτό βέβαια μπορεί να ανατραπεί πανηγυρικά, αν ο Άντονι Ντέιβις δεν καταφέρει να αγωνιστεί. Ο σέντερ των Λέικερς αντιμετωπίζει πρόβλημα με την πλάτη του και είναι αμφίβολος. Αν δεν αγωνιστεί, τότε ο Γουέστμπρουκ μπορεί να βρεθεί ξανά στη βασική πεντάδα.

