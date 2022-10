Νέο απρόοπτο στο στρατόπεδο των Χόρνετς με τον Τζέιμς Μπούκναϊτ να συλλαμβάνεται από τις αρχές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα προβλήματα στους Σάρλοτ Χόρνετς κατά τη διάρκεια της offseason δεν έχουν τελειωμό αφού μετά την υπόθεση βιαιοπραγίας του Μάιλ Μπρίτζες και τον τραυματισμό του ΛαΜέλο Μπολ, ο Τζέιμς Μπούκναϊτ συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής.

Οι πληροφορίες που καταφθάνουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μιλούν για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, με τον 22χρονο σούτινγκ γκαρντ να αντιμετωπίζει τις σχετικές κατηγορίες και την ομάδα να βγάζει ανακοίνωση αναφορικά με το γεγονός.

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό με τον Τζέιμς Μπούκναϊτ και βρισκόμαστε στη διαδικασία συλλογής περισσότερων δεδομένων. Δεν θα έχουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή» γράφουν χαρακτηριστικά.

Ο Μπούκναϊτ προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (17/10) και αναμένονται οι εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.

Όλα αυτά, την ώρα που οι Χόρνετς ξεκινούν τη σεζόν εκτός έδρας κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/10).

