Πρόβλημα προέκυψε στους Σάρλοτ Χόρνετς, καθώς ο Λαμέλο Μπολ αποχώρησε από το ματς της preseason κόντρα στους Γουίζαρντς έχοντας υποστεί διάστρεμμα.

Κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου και ενώ επιχειρούσε drive στο καλάθι των Γουίζαρντς γύρισε τον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού υπό την πίεση του Γκιλ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστρεμμα, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν και εφόσον θα είναι έτοιμος στην πρεμιέρα του ΝΒΑ.

Ο Λαμέλο Μπολ είχε 9 πόντους με 2/10 εντός παιδιάς σε αυτό το ματς, ενώ μέτρησε επίσης 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τι έγινε

LaMelo Ball apparently went down with a left ankle injury vs. the Wizards. pic.twitter.com/bKVjjb7PfI